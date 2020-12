Pas ook woendagochtend op voor dichte mist op de weg in Brabant

Nieuwsover­zicht | Boeren demonstre­ren bij Jumbo - Mysterieu­ze monoliet duikt op in Brabant

11 december Voor het eerst is in Brabant - voor zover bekend - een monoliet opgedoken. De mysterieuze zuil werd de afgelopen tijd op plekken over de hele wereld ontdekt, maar vrijdag verscheen het beeld in Oosterhout. Wie de monoliet daar heeft gezet is een raadsel. En in Veghel en Breda zijn tientallen boeren bijeengekomen om te protesteren bij distributiecentra van de Jumbo. Ze blokkeerden daarbij alle toegangswegen. Dit keer was het ze niet te doen om de stikstofmaatregelen, maar streden ze voor een eerlijke prijs voor hun producten.