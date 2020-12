Pas ook woensdagochtend op voor dichte mist op de weg in Brabant

Kerstpak­ket anno 2020: fleecede­kens en borrelplan­ken in plaats van trolleys en reiskof­fers

10 december EINDHOVEN - Dit jaar even geen rolkoffers, weekendtassen of andere dingen die doen denken aan vakanties in een ver land. Wat wel? Borrelplanken, fleecedekens of een qr-code die linkt naar een speech van de baas.