Pastoor John van de Laar uit Uden, steun en toeverlaat tijdens de eerste golf, met corona op ic van Bernhoven

Radio Paloma meer dan 40 jaar een begrip in Brabant en België: 'Als piratenzen­der begonnen’

Piratenzender Radio Paloma is al meer dan 40 jaar bekend in Nederland en België. De zender begon in Goirle maar is uitgeweken over de grens. Daar werden ze hartelijk ontvangen door Gina, die nog steeds een bekend gezicht is bij de radiozender.

10 november