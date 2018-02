Patrick (45) in ziekenhuis na zware mishandeling: Het moet eens afgelopen zijn in Oss

OSS – Zo'n flinke klap krijgen dat je een dag later in het ziekenhuis wakker wordt met breuken in het gezicht. Het overkwam de 45-jarige Patrick de Haardt uit Heesch. Een gezellig avondje bier drinken op de Eikenboomgaard in Oss liep begin deze maand totaal uit de hand. ,,Het moet eens afgelopen zijn met die mishandelingen hier de laatste tijd.”

Aanvankelijk hoefde Patrick niet zo nodig in de publiciteit. Dat veranderde toen er vorige week opnieuw iemand zwaar werd mishandeld in Oss. Hij vermoedt dat een groep jongeren verantwoordelijk is voor de aanvallen.

,,Ze lijken telkens makkelijke slachtoffers uit te kiezen", vertelt de Heeschenaar. ,,Ik was flink aangeschoten en kon mezelf amper verweren. En vorige week was het een tiener die helemaal alleen was.”

Reactie politie

De politie doet onderzoek naar de mishandeling van Patrick. Er zijn op dit geen aanwijzingen dat een specifieke groep daders actief is in Oss. ,,Het gaat in onze ogen stuk voor stuk om afzonderlijke zaken”, reageert politiewoordvoerder Bart Vaessen.

Het onderzoek naar deze mishandeling heeft volgens hem weinig opgeleverd. ,,Wij zoeken getuigen die iets hebben gezien.”

Zwart gat

Voor Patrick is de nacht van 3 februari in elk geval 'een zwart gat'. Ja, hij heeft genoeg pilsjes op, maar straalbezopen is hij niet. ,,Ik vond het rond een uur of twee wel mooi geweest. Ik verliet de kroeg en stond op de Eikenboomgaard te wachten op een taxi die mij naar huis zou brengen. En toen: bam, ging het licht uit.”

Portiers van Café de Keijzer zien Patrick roerloos op de grond liggen. Ze dragen hem naar binnen en waarschuwen de hulpdiensten. Met een flinke hoofdwond en een kapotte elleboog wordt de Heeschenaar naar het ziekenhuis gebracht.

Daar blijkt dat zijn oogkas en jukbeen gebroken zijn, als gevolg van mishandeling. ,,Ik werd een dag later met knallende koppijn wakker. Een vriend van mij stond naast mijn bed. Je hebt geluk gehad maat, zei hij.”

Operatie

Een dag later moet Patrick nog onder het mes. Onder zijn oog was een flinke zwelling ontstaan. ,,Ze hebben me flink te grazen genomen”, vertelt hij. ,,Ik heb de hele week ziek op bed gelegen. Carnaval noodgedwongen moeten skippen. Dat allemaal door die eikels."

Patrick vermoedt dat hij door dezelfde daders te grazen is genomen als de zoon van Henri van den Boogaardt. Die deed vorige week zijn verhaal in deze krant. ,,We hebben contact met elkaar en krijgen ook verhalen van andere mensen te horen die zomaar zijn aangevallen.”

Bewakingsbeelden

Na de operatie doet Patrick aangifte van mishandeling. Ook vraagt hij aan een frietzaak in de buurt bewakingsbeelden op, maar volgens de eigenaar is de mishandeling buiten het oog van de camera’s gebeurd.