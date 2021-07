Patrick zag slapende man in rubberbootje over woeste Maas drijven: ‘Wist niet wat ik zag’

Op vakantie in eigen land: deze Brabantse recreatie­huis­jes staan te koop

16 juli Vakantie in eigen land was nog nooit zo populair. Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om een tripje naar de Costa del Sol in te ruilen voor een reisje binnen de landsgrenzen. En dat is te merken: veel bungalowparken en campings zijn compleet volgeboekt. Maar voor wie van plan is ook de komende jaren dichtbij huis te blijven, zijn er nog genoeg opties. Funda staat vol met recreatiehuisjes die op zoek zijn naar een nieuwe eigenaar.