Paul kocht zijn droomhuis, tot de makelaar een nóg hoger bod kreeg: ‘Ronduit onethisch’

Peter en Jacqueline kochten een tiny house, maar wonen nu noodgedwon­gen op een camping

23 augustus RIEL - Een heel klein wit huisje langs de kant van de weg. Jacqueline Nap fietste er elke dag langs, op weg naar school. Nu woont ze zelf in een schattig exemplaar. Samen met haar man en hun jongste zoon van 21 jaar, die net is afgestudeerd, in zijn eigen tiny house.