Paul laat het Land van Ooit herleven in legosteentjes... Je moet er een beetje gek voor zijn

Boxmeers bedrijf verdacht van vier ton belasting­frau­de, FIOD doet onderzoek

7 juli BOXMEER/BEUGEN - Vier ton aan belastingfraude. De FIOD stelt dat een bedrijf met vestigingen in Boxmeer en Beugen de belastingdienst voor dat bedrag heeft benadeeld. Om welk bedrijf het gaat is niet bekend. ,,We doen daar vanwege de privacy geen mededelingen over", zegt Herman Opmeer van de FIOD. Er wordt ook niets gezegd over de aard van het bedrijf of in welke sector het actief is.