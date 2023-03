Paul Rüpp (1957-2023) nam de regie, met lef en wat branie

Generatie Z-jongeren vinden Helmond saai, maar ‘het is best een bijzondere stad’

HELMOND - Wat brengt internet jou? Welk woord komt in je op bij ‘gender en identiteit’? Hoe zie jij je toekomst, in Helmond of elders? Deze onderwerpen stonden centraal bij In gesprek met Generatie Z in het Helmondse Annatheater.