Paul strijdt al tien jaar tegen een snelweg: ‘Ik ga door tot ik mijn gelijk heb gehaald’

Brabantse boeren onderweg naar De Bilt: ‘Wij worden geslachtof­ferd’

12:02 BOXTEL - Met pijn in het hart liet Pieter Vlemminx zijn tractor vanochtend achter op het erf van zijn varkenshouderij in Oirschot. Door het verbod moet ook hij met de auto naar het boerenprotest in Bilthoven. ,,Ze proberen alles om ons het protesteren onmogelijk te maken, maar we gaan gewoon hoor”, zegt Vlemminx, op de verzamelplaats in Boxtel.