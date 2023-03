PCP’er Sofian Meydubi laat tegen WDS’19 weer zien waarom clubs achter hem aanzitten

‘Zij wilde zelf de seksindu­strie in’: man (38) ontkent uitbuiting vrouw in Haps en Overloon

,,Het is altijd haar eigen keuze geweest. Ik zei dat ze in de schoonmaak kon werken, maar zij wilde de seksindustrie in.” Een 38-jarige Helmonder ontkende vrijdag tijdens een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Den Bosch fel dat hij een vrouw in Haps en bij een seksclub in Overloon dwong tot werk als prostituee.