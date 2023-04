PEC Zwolle-speelsters Noordman, Rutgers en Van de Velde met Oranje O19 naar EK

Circa 322 werknemers ontslagen bij failliete onderdelen staalbou­wer ASK Romein in Roosendaal

ROOSENDAAL - Voor de werknemers van de failliete onderdelen van de Brabantse bouwer ASK Romein is ontslag aangezegd. Het gaat om circa 322 werknemers van die vennootschappen, aldus de website van een van de curatoren. Zij onderzoeken nu de mogelijkheden voor een doorstart of overname van de failliete activiteiten.