PEC Zwolle wacht ‘moeilijk’ weekend: ‘Daar moeten we mee dealen’

De Zwollenaren kunnen vrijdag tegen TOP Oss de achtste competitiezege op rij boeken. De eerste in die reeks was de 0-5 overwinning in Oss, op 4 november. Nu treft PEC Zwolle de nummer negentien in eigen huis.

Of Schreuder vast over die wedstrijd heen kijkt en rekening houdt met het duel bij Roda JC, zoals hij eerder in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord een ander elftal het veld op stuurde? ,,Dat weet ik niet. We gaan gewoon spelen en dan zien we vrijdagavond of zaterdag wel wat de schade is. Ik vind dat de andere jongens het tegen Feyenoord goed deden en met die spelers hadden we tegen heel veel andere clubs wel een goed resultaat behaald.”

Niet onderschatten

De trainer wil TOP Oss niet onderschatten. ,,Ik vind dat wij vaak juist moeite hebben tegen dat soort ploegen, dan moeten we sneller bewegen en spelen, dat is lastiger voor onze spelers. Als je tegen Heracles speelt en je haalt een goed niveau, dan ziet dat er ook sneller en mooier uit. Tegen VVV Venlo heb ik ook genoeg gezien dat beter moet.”

Quote We hadden liever op dinsdag gespeeld, zodat we een dag langer rust hadden Dick Schreuder, trainer PEC Zwolle

Schreuder vindt het leerzaam voor zijn ploeg te voetballen in een vol stadion, met supporters die veel verwachtingen hebben. ,,Het is een mooi proces. Het publiek verwacht dat wij veel aanvallen en veel kansen creëren. Als het dan wat minder gaat, moet je als voetballer ook met die druk omgaan. Het is dan lekker dat de supporters achter de ploeg blijven staan als het even niet lukt. Je proeft dat er een goede connectie is.”

Dat de ploeg twee wedstrijden in vier dagen speelt, vindt hij lastig. ,,We hadden liever op dinsdag gespeeld, zodat we een dag langer rust hadden. Het wordt een moeilijk weekend, maar uiteindelijk is dat ook iets om mee te dealen als groep.”

Van Polen en Thomas

Het is nog onduidelijk of Bram van Polen en Ryan Thomas meespelen tegen TOP Oss. Van Polen kampt met een spierblessure en heeft niet met de groep getraind, Thomas heeft nog last van zijn elleboog, nadat het gewricht tegen Heracles Almelo uit de kom ging. Jordy Tutuarima heeft afgelopen week weer bijna volledig getraind en kan deel uitmaken van de wedstrijdselectie. Hakon Gangstad en Duke Verduin ontbreken nog.

Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Kersten, Beelen, Van Hintum; Chirino, Van den Belt, D. van den Berg, Lagsir; Zitman, Taha; Thy.

