Pech voor bewoonster in Halsteren, huis van 9 meter hoog naast haar mag gewoon

Video Noorder­licht zelfs te zien in Brabant: ‘Zó zuidelijk had niemand verwacht’

Het noorderlicht was afgelopen nacht zichtbaar boven onze provincie. En hoewel het natuurverschijnsel nog veel beter waarneembaar was in het noorden van Nederland, genoten Brabanders daar met volle teugen van. Op sociale media worden dan ook volop plaatjes gedeeld.