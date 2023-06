Peelse Proms in Odiliapeel

Hoe een dorp als Raamsdonks­veer worstelt met personeels­te­kort: ‘Een briefje op de deur helpt niet’

RAAMSDONKSVEER - De briefjes met een schreeuw om personeel zijn bijna niet meer te tellen. In een dorp als Raamsdonksveer hangen de ramen van winkels en horeca er vol mee. Waar is iedereen gebleven? Hoe komen al die zaken in hemelsnaam aan nieuw personeel?