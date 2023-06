Peerke Verschiet gaat met zijn tijd mee: QR-code leidt naar luisterverhaal over vogelverschrikker

Groene vrijwilli­gers zetten Ossend­recht in bloei: ‘Hondseind nu de mooiste straat van de gemeente’

OSSENDRECHT - Na het succesverhaal van het groene 8 Lanen-project in Ossendrecht, in 2013 gestart door zeven enthousiastelingen, heeft een groeiende groep van zestien betrokken vrijwilligers nu ook het Hondseind in het dorpshart opgefleurd.