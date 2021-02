Peiling: meerderheid Brabanders gaat dit jaar niet feesten met carnaval

Dit jaar geen polonaise lopen, liters bier en volgestampte kroegen: het blijft dit jaar rustig in de Brabantse steden en dorpen tijdens carnaval. Een groot deel van de Brabanders is dit jaar niet van plan om te feesten, blijkt uit een steekproef gehouden door deze site.

Nee, de meerderheid van de deelnemende Brabanders ziet het dit jaar niet zitten om op een alternatieve manier carnaval te vieren. Meer dan twee derde van de 391 ondervraagden heeft dit jaar minder zin in het carnavalsfeest. Zonder overvolle kroegen en carnavalsoptochten is dit carnavalsjaar ook anders dan anders. 56 procent van de jaarlijkse carnavalvierders slaat daarom dit jaar over. 31 procent van de ondervraagden gaat alleen carnavallen wanneer het coronaproof is. De overige deelnemers zeggen alsnog gewoon carnaval te houden en geen rekening te houden met de maatregelen.

Hossen in de woonkamer

Carnavallen in coronatijd, hoe ziet dat er precies uit? Iets meer dan een kwart van de deelnemers gaat kijken naar een livestream van een carnavalsprogramma. En misschien komt hossen in de woonkamer ook nog voor: een kleine kwart van de ondervraagden geeft aan om alsnog met meerdere vrienden bij elkaar te komen. Een klein aantal carnavallers blijft thuis en viert online of gaat toch liever schaatsen.

Volledig scherm HEERLEN - Kinderen van de Tarcisiusschool komen verkleed naar school om zo toch nog een beetje carnaval te kunnen vieren. Vanwege het coronavirus is het feest dit jaar in het hele land afgelast. © ANP

Waar veel deelnemers het bijna allemaal wel mee eens zijn, is de liters en liters bier. De meeste mensen trekken wel een biertje open, hoewel 42 procent aangeeft dat dronken worden dit jaar toch niet leuk is. Een kwart geeft aan dat ze net zoveel gaan drinken als normaal.

Carnavalstradities

Maar wat valt er eigenlijk voor deze carnavalvierders te doen nu alle evenementen niet doorgaan? Sommige tradities gaan zelfs in coronatijd niet verloren. Huizen worden nog steeds versierd: zo is een van de respondenten van plan om zijn gehele zolder als carnavalslocatie te veranderen.

Normaal is Oosterhouter Paul Mathon met zijn vriendengroep elk jaar traditiegetrouw te vinden bij Café de Stapmolen in de Klappeijstraat. Van de donderdagavond tot dinsdagavond zijn ze daar vaste klanten. Maar nu het café gesloten is, gooien ze het over een andere boeg. Paul kon het niet weerstaan om in de avond tegen even naar buiten te gaan naar de Klappeijstraat. In een normaal jaar barst daar altijd het feest los. ,,Jammer genoeg was het behoorlijk stil. Volgend jaar weer gas erop met iedereen.‘’

Tekst gaat door na de foto.

Volledig scherm Paul Mathon gaat in de vroege avond toch even naar buiten waar normaal het feest losbarst. © Paul Mathon

Maar niks doen met carnaval, dat gaat natuurlijk ook niet zomaar. Met de vriendengroep werd een online feestje georganiseerd, met kostuum inbegrepen. ,,Het feestje is zeer goed verlopen. Iedereen had een pilske bij de hand, behalve ik want ik stond zelf in de Klappeijstraat.‘’

Volledig scherm Dit jaar blijft het bij online carnaval vieren. © Paul Mathon

Nog geen idee of je dit jaar carnaval gaat vieren? lees hier alle online en coronaproof activiteiten die wél doorgaan.