Penny Klamer is hoe dan ook bij haar laatste Muze Misse: ‘De muziek zal me overeind houden’

Vrachtwa­gen rijdt door de vangrail op A67 bij Geldrop: ‘Afhande­ling duurt tot ongeveer midder­nacht’

GELDROP - Door een ongeluk met een vrachtwagen is de A67 dicht ter hoogte van Geldrop. Het gaat om de snelweg van Venlo richting Eindhoven. Verkeer kan er via de op- en afrit nog wel langs. De snelweg is nog tot ongeveer middernacht dicht, meldt Rijkswaterstaat.