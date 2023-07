‘Penny Lane’ verovert duizenden oren en ogen in Oss

Duurzaam­heid is de hoofdact van muziekfes­ti­val Wol­luk-Stock: ‘Niet meer alle vuilnis op één hoop’

WAALWIJK - Bands, bier en fans die jagen op een handtekening: het is van alle tijden, zo ook op Wolluk-Stock in Waalwijk. Wat wel is veranderd is dat duurzaamheid is uitgegroeid tot topprioriteit.