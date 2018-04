Peperdure Audi gestolen na verhuur via internet, gedupeerde Brabander treurt: 'Hij is verkocht voor 5.000 euro'

Auto's bedekt onder een laag Saharazand

10:47 Mocht je vanochtend de deur zijn uitgestapt en denken: sinds wanneer is mijn auto grijs? Dan heb je waarschijnlijk een lading Saharazand over je auto gekregen. Afgelopen weekend is een grote wolk uitgewaaid boven Europa en dat hangt nu in de wolken boven Nederland, volgens verschillende weerdiensten.