Personeelstekorten zijn groot, Altena maakt afspraken om wachtlijsten in huishoudelijke hulp te verminderen

Daarom hebben Altena, Drimmelen en Geertruidenberg met verschillende dienstverleners tijdelijke afspraken gemaakt om de beschikbare capaciteit optimaal te verdelen. Dat kan betekenen dat nieuwe cliënten langer op de wachtlijst blijven staan totdat er een hulp in de huishouding beschikbaar is.

Ook mogen dienstverleners, die actief zijn in de drie gemeenten, tijdelijk een verruiming van de werktijden aanhouden, bijvoorbeeld tot 20.00 uur of in de weekeinden. Verder kan het gebeuren dat cliënten minder vaak of korter huishoudelijke hulp krijgen of buiten de tijden die zij gewend zijn. Uitgangspunt is echter dat er altijd ruimte moet blijven voor urgente aanvragen.