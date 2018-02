Dode bij bizar ongeval op de A58

Vechtpartij bij zaak dodelijke schietpartij Aquabest koren op molen van advocaat verdachte

19:17 DEN BOSCH - De massale vechtpartij woensdagochtend in de Bossche rechtbank was koren op de molen van advocaat Jan-Hein Kuijpers. "Toon N. kreeg die fatale nacht zo’n soort groep, met dit soort agressie over zich heen. U heeft gezien: ze zijn niet te stuiten. Hij herkende zonet meteen de situatie van die nacht, het was vrijwel hetzelfde. Toon zag geen andere oplossing dan gericht te schieten."