Peter (63) heeft het steeds drukker met aangereden wild: ‘Ik sta vaak helemaal te trillen’

Inval in woonwagen in Oss: mogelijk explosief gevonden in onderzoek naar plofkraken

OSS - In een woonwagen aan de Ritchiestraat in Oss is donderdag mogelijk ook een explosief gevonden. Eerder werd in een flat in Den Bosch een grote hoeveelheid explosief materiaal aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie onderzoekt de vondst.