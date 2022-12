Peter Gillis, Henny Vrienten en Jan Biggel: deze Brabanders zullen we na 2022 niet vergeten

De een beleefde zijn doorbraak in de tenniswereld, de ander liet een hoop fans in verdriet achter en weer een ander werd de absolute ‘juicekoningin’. Er zijn van die namen die je dit jaar hebt gehoord en die voor altijd in je geheugen gegrift zullen staan. De een was allang bekend in Brabant, van de ander had nog nooit iemand gehoord. Welke Brabanders zullen we nooit meer vergeten na dit jaar?

Frits van Eerd

Van gevierd topman naar fraudeverdachte. Frits van Eerd vloog dit jaar behoorlijk uit de bocht en daardoor kent iedereen zijn naam. Tijdens een woninginval bij de Jumbo-topman werden honderdduizenden euro’s aan contant geld gevonden. Zijn vader, Karel van Eerd, de pater familias achter de Veghelse keten, overleed december dit jaar. Hij maakte van de lokale groothandel de op een na grootste landelijke supermarktketen van het land.

Pierre Kartner

Het Smurfenlied en Het kleine café aan de haven, wie is er niet groot mee geworden? De Bredase Pierre Kartner, alias Vader Abraham, ontviel ons in november van dit jaar. Behalve zijn eigen muziek schreef hij ook hits voor andere artiesten. Uitgerekend op een carnavaleske dag in 2022, de ellufde van de ellufde, brengt zijn zoon Walter het trieste nieuws naar buiten. Zijn vader (‘mijn grote voorbeeld’) is dinsdagochtend 8 november overleden.

Volledig scherm Pierre Kartner. © ANP/ANP Kippa

Peter Gillis

Peter Gillis groeide door zijn realityserie Massa is Kassa uit tot nationale knuffelbeer. Maar voor burgemeesters is hij dit jaar het toonbeeld van ondermijnende criminaliteit. De bekende campingmiljonair zou al jaren lak hebben aan de overheid, dit jaar kwamen meerdere zaken aan het licht. Niet alleen daarmee kwam Gillis in het nieuws, hij zou ook zijn vriendin Nicole mishandeld hebben.

Sanne en Hebe

In een paar uur tijd waren de namen Sanne en Hebe plots overal bekend. Op 20 oktober van dit jaar kwam er na dagen onzekerheid een einde aan de zoekactie naar de vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26). De zwarte Kia Picanto waar naar werd uitgekeken, werd gevonden in het water bij knooppunt Empel in Den Bosch. Een treurig einde van een dagenlange zoektocht.

Yvonne Coldeweijer

Als er één naam dit jaar vaak is verschenen is het wel die van Yvonne Coldeweijer. Coldeweijer, oorspronkelijk afkomstig uit Kaatsheuvel, weet met haar juicekanaal regelmatig de tongen los te maken over het wel en wee van bekende Nederlanders. Zo ontkwamen André Hazes, Lil’ Kleine, Glennis Grace en Samantha Steenwijk niet aan haar 'juice’. Daar bleef het niet bij: tal van bekende Nederlanders passeren de revue in haar stories, waarbij ze het ook nog eens meestal bij het rechte eind heeft. Ze is vaak sneller dan ander shownieuws en daardoor is er bijna niemand die haar naam inmiddels niet kent.

Volledig scherm Yvonne Coldeweijer. © Videostill

Tim van Rijthoven

Roosendaler Tim van Rijthoven (25) had in 2022 het meest succesvolle jaar uit zijn tenniscarrière. Hij leek uit het niets op te komen en zette een unieke prestatie neer. Hij had nog geen wedstrijd op het hoogste niveau gewonnen tot hij op het grastoernooi van Rosmalen tegen alle verwachtingen in de eindzege pakte. Daarna schopte hij het bij Wimbledon tot de vierde ronde, waar hij verdienstelijk verloor van de latere winnaar Novak Djokovic.

Henny Vrienten

Vorig jaar blies Doe Maar de afscheidstournee af omdat Henny Vrienten ziek was. In april van dit jaar overleed de zanger en componist. In Tilburg, de stad waar hij opgroeide en een popidool werd, werd het nieuws over het overlijden van Henny Vrienten met groot verdriet ontvangen. Maar niet alleen daar. In het hele land was Vrienten een idool, een voorbeeld en een grootheid.

Jan Biggel

Zo sta je in Best een muurtje te stuken en zo heb je dé carnavalshit van het jaar te pakken. Het overkwam Jan Biggel uit Liempde. ,,Als je mij dit twee jaar geleden had voorspeld, had ik je keihard uitgelachen”, zei hij daar over in een interview. Er is geen Brabander die niet mee kan zingen met ‘en ja, ons moeder zeej nog, doe da nou nie, maar ik dee...’