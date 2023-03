Peter Sansom legt interieur Maaslandcollege vast in tekeningen: ‘Aula spreekt tot verbeelding’

Jonge Roosendaal­se elektro­tech­ni­cus mag zich nu ‘techniek­held’ noemen

ROOSENDAAL - De Roosendaalse Thom Oosterbos is sinds vrijdag niet meer zomaar mbo-student: hij mag zich een techniekheld noemen. Oosterbos ging er in de Skills Heroes-wedstrijd vandoor met de eerste plaats in de categorie ‘elektrotechnicus gebouwen’.