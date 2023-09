Petitie tegen nieuwe milieustraat bij Waterakkers bijna duizend keer ondertekend

Fotoserie | Bekijk hier hoe Willem II in een leeg stadion de derby van NAC verliest

Het was een bijzondere ochtend in het Koning Willem II Stadion, waar Willem II en NAC de eerder gestaakte derby uitspeelden. Willem II kon in een leeg stadion niet voor een stunt zorgen tegen de Bredanaars. Bekijk hier de meest bijzondere foto's van het duel terug.