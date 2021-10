Petra heeft dagelijks te maken met starende mensen en vooroordelen: 'Zie je mij of zie je mijn psoriasis?’

Nieuwsover­zicht | Verdachte van dodelijke schietpar­tij meldt zich - Freds auto voor zesde keer in prak gereden

Het kabinet hakt dinsdag de knoop door over nieuwe coronamaatregelen. Met de oplopende coronabesmettingen zoekt het kabinet naar opties die snel resultaat geven. En een 22-jarige verdachte van de schietpartij in Bergen op Zoom waarbij de 55-jarige Yilmaz Yeral om het leven kwam, heeft zich vrijdagochtend bij de politie gemeld. De man is mogelijk de schutter. Verder is de auto van Fred al voor de zesde keer in de prak gereden, willen kroegbazen 11-11 verlengen en mist een hengelclub anderhalve ton. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

