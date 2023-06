Philip (64) moet leren omgaan met hersenletsel: ‘Bij alles wat ik doe moet ik nadenken, het automatisme ben ik kwijt’

‘Bloot slaat dood’ op naturisten­cam­ping: ‘Wij worden er niet meer warm of koud van’

BERLICUM/ROSMALEN - Het enige verschil met andere kampeerterreinen is dat ze het fijn vinden om bloot te lopen. En wellicht de grote gemeenschapszin onder de vaste mensen. Dat mensen naakt zijn, zien ze niet meer:,,Zeg nou zelf: het is toch veel erotischer om mensen in kleding te zien?”