Piemels naast poëzie, Bosschenaar zaait verwarring op Instagram

Even douchen? Eerst de post checken of de waterlei­ding het wel doet

SINT-MICHIELSGESTEL - Spontaan onder de douche springen? In de wijk Theereheide in Sint-Michielsgestel wordt dat de komende achttien tot negentien weken wel een gokje. Want Brabant Water laat in een flink aantal straten de stokoude waterleiding vervangen. Hoe weet je dat je niet wordt verrast?