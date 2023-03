Pien is helemaal klaar met ‘die rolstoelgrapjes’: ‘Waarom wil een wildvreemde mijn medisch dossier weten?’

Vat met 1000 liter drugsafval gedumpt in Gilze, ook vaten gevonden langs Mark bij Breda

BREDA - Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een vat met 1000 liter drugsafval gedumpt langs de Langereit in Gilze. De brandweer heeft de omgeving afgesloten voor onderzoek. Langs de rivier de Mark bij Breda werden zelfs meerdere gedumpte vaten aangetroffen. Het is niet duidelijk of een vloeistof in het water is gelekt.