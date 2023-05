Piepjonge voorjaarsdiertjes in de couveuse: ‘We proberen ze op gang te brengen, maar zeker de helft redt het simpelweg niet’

Boek over vliegtui­gen, crashes, slachtof­fers en hun sporen en verhalen: ‘Het donderde boven Waalre en Valkens­waard’

WAALRE/VALKENSWAARD - Decennialang verzamelde Raimondo Bogaars foto’s en teksten over de luchtoorlog die zich tussen 1940 en 1945 in Valkenswaard en Waalre afspeelde. Na jaren van diepgravend onderzoek is Het donderde in de lucht nu af.