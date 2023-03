Pietersma redt punt voor Prinsenland en behoudt bijzonder record

Helmond Sport schiet weinig op met draak van een wedstrijd tegen FC Dordrecht

Helmond Sport en overwinningen in uitwedstrijden? Het is en blijft dit seizoen een zeldzame combinatie. Ook op bezoek bij het kwaliteitsarme FC Dordrecht werd niet gewonnen door de ploeg van trainer Bob Peeters. Het bleef bij 0-0 in een wedstrijd van een bedenkelijk niveau.