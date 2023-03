Pijnlijke nederlaag van RKC in oefenpot die als competitieduel werd nagebootst: ‘Dit mag niet kunnen’

‘Extreem snelle’ klopjacht in Den Bosch staat niet op zichzelf: ook deze achtervol­gin­gen teisterden de Brabantse wegen

Na een urenlange achtervolging met vijfentwintig politieauto’s konden agenten donderdagavond een 22-jarige man aanhouden in Den Bosch. De man – die maandenlang werd gezocht voor een plofkraak – werd al vanaf Limburg achternagezeten en reed op de route met ‘extreem hoge snelheid’ en ging zelfs spookrijden op de A2. Het is echter niet voor het eerst dat dienders in Brabant achter een verdachte aan racen. Met gevaar voor eigen leven, én dat van weggebruikers.