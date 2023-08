Piloot weigert kankerpatiënte Kitty mee te nemen naar Menorca, terwijl arts haar goedkeurde: ‘Kan het niet bevatten’

Rubberen kip in prijzen­kast brandweer Oud Gastel: staat daar straks een glimmende beker naast?

OUD GASTEL - In de prijzenkast van de kazerne in Oud Gastel liggen wonderlijke voorwerpen: van nepkippen tot knalroze schepjes. In september komt er misschien een trofee bij. Dan staat een Gastels team in de finale van de landelijke brandweerwedstrijden.