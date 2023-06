Plan voor nieuwe wijk maakt Herpt tien procent groter

Leende in de startblok­ken om jubileum van iconisch kerkgebouw te vieren

LEENDE - De inwoners van Leende zijn maar wat trots op hun St. Petrus’ Bandenkerk, waarvan de imposante toren met de welbekende ‘Lindse Blaos’ het meest in het oog springt. De voorbereidingen voor het 550-jarig bestaan van het kerkgebouw in 2024 zijn dan ook in volle gang.