Plan voor vier windmolens, niet ver van A73 bij Haps: ‘We beseffen dat dit gevoelig ligt’

Miss België Chayenne toont voor het eerst zwaar toegeta­keld gezicht na ernstig ongeval

Ze is thuis. Omringd door warme zorgen van haar vriend. Miss België Chayenne Van Aarle (24) zou vrijdag met dj Wout België doorkruisen om hun single ‘Take My Love’ te promoten, maar vond na haar ontslag uit het ziekenhuis vooral een zacht bed én een onverwachte verrassing. ,,Mijn beste vriendin Diana naaide een lint voor me. ‘Miss Guardian Angel 2023'. Omdat ze me een engelbewaarder vindt en omdat ik er blijkbaar ook een goede heb.”

9:43