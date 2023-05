Plantjesmarkt op de Hertgang in Halsteren: ‘Hier word je helemaal hebberig van’

Beslissing valt in de hoofdklas­se golf: ‘Je speelt toch ook liever bij Ajax dan bij Telstar’

Een kelderkraker die besliste over wel of niet degraderen. Een rechtstreeks duel om het laatste ticket voor de play-offs. De ontknoping van de hoofdklasse golfcompetitie had zaterdag iets weg van een bijltjesdag. In alle sereniteit viel het doek voor Prise d’Eau en was er vreugde bij The Duke en Princenbosch.