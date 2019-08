Plasticdieet: ‘Daar sta ik dan met mijn eigen broodzak bij de bakker’

Waar begin je zo'n uitdaging? Ik besluit om eerst maar eens met de zaken te beginnen die we dagelijks gebruiken: brood en vleeswaren. Met de kinderen reken ik alvast uit wat dit gaat besparen. Wij eten dagelijks een brood. Dat betekent dat we minimaal 365 broodzakken op jaarbasis weggooien. Een behoorlijk aantal. En ook de verpakkingen van de vleeswaren zijn er een flink aantal. Wij houden van variatie en halen per week veel verschillende soorten in huis, maar dat betekent wel dat ook een half ons snijworst in een zakje is verpakt. Dat kan best anders, vind ik.