Plasticdieet: een blik in de badkamerkast bezorgt me bijna een paniekaanval

Een blik in mijn badkamerkast bezorgt me bijna een paniekaanval. Hoe ga ik dit in hemelsnaam aanvliegen. Zowat alles zit in plastic fles, tube of potje. Dit is haast niet te doen, lijkt me. Een bezoekje aan de drogist helpt me ook al niet veel verder. Daar zijn zowat alle producten voorzien van een plastic omhulsel. Slechts een enkel blokje handzeep is verpakt in papier, maar daar loop ik dan niet direct warm voor. Zo’n blokje zeep op het toilet lijkt me dan toch ook weer niet hygiënisch. Het doet me denken aan die gele ronde zepen die ze vroeger op de scholen hadden. Brr.

Ik ga te rade bij Google en dan gaat er een wereld voor me open. Op internet zwerven talrijke recepten voor vloeibare handzeep, wasmiddel en zelfs dagcrème. Handzeep maken blijkt kinderlijk eenvoudig. Het enige dat je nodig hebt is een blok zeep (uiteraard zonder plastic verpakking), water en eventueel een paar druppeltjes etherische olie om het lekker te laten ruiken. De geraspte zeep koken in het water tot er een slijmerige substantie ontstaat. De volgende dag nog even met de staafmixer erdoorheen, overgieten in de flacon en klaar. Heel eenvoudig, goed voor het milieu en ook nog eens veel goedkoper dan een flacon handzeep. Helemaal tevreden ben ik nog niet, maar het werkt wel.