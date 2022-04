Plezierbootje vaart op vrachtschip op de Maas: ‘Twee personen uit water gehaald’

Nieuwsover­zicht | Mensenhan­del ligt op de loer rondom opvang Oekraïners - Cijfers over geweld in jeugdgevan­ge­nis onthutsend

De nieuwe fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer komt uit Breda. In Tilburg werden kogelhulzen gevonden na een schietpartij en de politie in Oost-Brabant maakt zich na een aantal meldingen zorgen over mensenhandel rondom Oekraïense vluchtelingen. Verder stijgen de prijzen van onze boodschappen enorm en vond in Schijndel een woningoverval plaats. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

22 april