Plofkraak op Rabobank Uden: 8 appartementen in holst van de nacht ontruimd

Analyse Brabant shopt stikstof­ruim­te in andere provincies: begrijpe­lijk plan, diplomatie­ke blunder

2 april ANALYSE - Dat het Brabantse provinciebestuur de plannen voor Logistiek Park Moerdijk (LPM) vlot wil trekken via de aankoop van zes veehouderijen verspreid over het land, is op zichzelf niet gek. Toch is het gebrek aan afstemming met collega-provincies een diplomatieke blunder.