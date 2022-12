Poelier Ton Wijdeven stopt ermee: ‘Moet ik dan 8 euro voor een gegrilde kip gaan vragen?’

podcast Angst om als Brabander onverstaan­baar te zijn boven de rivieren? ‘Zachte G hoeft geen belemmering te zijn’

Regelmatig krijgen Brabantse studenten buiten de provincie grappen of opmerkingen over hun zachte G. Uit angst om niet onverstaanbaar te zijn passen ze hun uitspraak daarom aan. ,,Doe dat niet. Koester vooral je afkomst”, adviseert Jos Swanenberg, hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur aan de Universiteit van Tilburg.

