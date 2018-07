Pokémon GO-gekte leeft nog altijd: 'In het begin wilde ik eigenlijk alleen een Pikachu, nu heb ik duizenden Pokémon'

Pittige discussie tussen Özcan Akyol en Klaas Dijkhoff bij VI Oranje: 'Nee, je mag niet uitpraten'

11:00 BREDA - Een gesprek over de bijstandsuitkering is donderdagavond bij VI Oranje uitgelopen op een pittige discussie tussen tafelgasten Klaas Dijkhoff en Özcan Akyol. De twee lieten elkaar amper uitpraten en vielen elkaar constant in de rede. Akyol, columnist van deze krant, beschuldigde de VVD-fractieleider van 'plat populisme' en van het 'criminaliseren' van mensen die in de bijstand zitten. ,,Dat vind ik gevaarlijk."