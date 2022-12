Politie bekeurt 137 bestuurders voor vasthouden telefoon bij controle in Brabant

Ook in 2023 minder treinen in de spits tussen Nijmegen en Venray, want studenten reizen minder met de trein

Van januari tot en met de zomer van 2023 rijden er geen extra treinen in de spits tussen Nijmegen en Venray. Dit maakt vervoerder Arriva bekend. Ook dit jaar koos de vervoerder er al voor om in die periode niet meer elk kwartier, maar één keer per half uur een trein te laten rijden op dit stuk van de Maaslijn.

11 december