Politie corrigeert: man uit gemeente Heusden zwaargewond bij ongeval

Streep door bouwplan Piushaven vanwege geluids­over­last nabijgele­gen metaalbe­drijf

TILBURG/DEN HAAG – De bouw van 52 woningen aan de Galjoenstraat in Tilburg laat voorlopig nog op zich wachten. Volgens de Raad van State zorgt het metaalbewerkingsbedrijf De Kort in de huidige opzet voor te veel geluidsoverlast, waardoor het hele plan de prullenbak in moet.