Politie deelt naam en foto van ontsnapte TBS’er die ontucht pleegde met minderjarigen in Brabant

NIJMEGEN - De politie heeft gegevens en foto's verspreid van de TBS’er die afgelopen vrijdag ontsnapte uit de Pompekliniek in Nijmegen. Het gaat om de 40-jarige Ronald van Zwam die ontucht pleegde met minderjarigen in Middelbeers, Breda en Eindhoven.

De man onttrok zich vrijdag rond 14.30 uur in Nijmegen aan zijn begeleider tijdens een begeleid fietsverlof.

Zedenmisdrijven

Van Zwam is in 2014 veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor een paar zedendelicten in Breda, Middelbeers en Eindhoven. Hij zocht via internet contact met minderjarigen. Dit resulteerde in ontmoetingen en in twee van die gevallen ook tot ontucht.

Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is bezig de man op te sporen. Daar wordt nu dus de hulp van heel Nederland bij gezocht.

Van Zwam is 1.84 lang, heeft een normaal tot stevig postuur, donkerblond kort haar en donkerbruine ogen en is brildragend. Zijn mond is volgens de politie opvallend groot. Hij droeg die vrijdag een blauwe spijkerbroek, zwarte bodywarmer met daaronder een rode sweater. Van Zwam had een zwarte rugzak bij zich.