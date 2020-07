Politie heeft nog ‘heel veel vragen’ over overval Bol.com

Advies aan kabinet: ‘nu niet nodig om alle nertsenbe­drij­ven te ruimen’

11:49 DEN HAAG - Het is vooralsnog niet nodig om alle nertsen in Nederland preventief te doden. Dat staat in het advies van het Outbreak Management Team Zoönose (OMT-Z) aan het kabinet. Mochten er over een maand echter nog steeds nieuwe coronabesmettingen opduiken bij nertsenbedrijven, dan is een algehele ruiming alsnog noodzakelijk.