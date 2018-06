Politie houdt rekening met ‘hoge snelheden’ voorafgaand aan dodelijk ongeluk A59 bij Made

De politie is druk bezig met het technisch onderzoek. ,,Als we puur kijken naar het sporenbeeld en naar de afstand waarop de voertuigen van elkaar af stonden, lijkt het erop dat er met hoge snelheden is gereden. We krijgen signalen binnen van getuigen dat er voorafgaand aan het ongeluk een straatrace gehouden zou zijn. Dit nemen we mee in ons onderzoek”, aldus politiewoordvoerder Dik Advocaat.

Het ongeluk, waarbij de 16-jarige Dilan Shikhou uit Oosterhout is komen te overlijden, wordt de komende weken onderzocht. Bekend is dat er twee auto's tegen elkaar reden en daardoor van de weg raakten. De ene vloog vijf meter over een sloot en belandde tegen een boom, de andere vloog dwars door de bosjes over de Stuivezandsestraat heen en eindigde in een bosje aan de rand van een weiland.

Hechtenis

De 18-jarige bestuurder van de auto zit nog in hechtenis. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Verder laat de politiewoordvoerder weten dat er geen sprake was van alcohol of drugs ten tijde van het ongeval.

De bestuurder van het andere voertuig is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij is overleden. Het gaat om een 37-jarige man uit Etten-Leur.