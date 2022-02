Politie las mee met telefoons, kleren onder groene stof: 5 jaar cel vader en zoon voor drugsfabriek

In bedrijf Van een puntzak friet tot een opvallend reclameob­ject, in Heijen wordt van alles uitver­groot

HEIJEN - Een pot pindakaas, een puntzak friet of een ooievaar. Het uitvergroten van reclame-objecten, kunstwerken, mensen of dieren gebeurt in de werkplaats van Blowups in Heijen.

27 januari