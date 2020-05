Politie legt voor derde keer in vier weken coronafeestje stil in appartement in Turnhout

Op 14 april viel de politie ook al binnen in het appartement toen er een feestje gaande was. De aanwezigen verstopten zich toen op het balkon en in een kast, maar werden toch ontdekt door de agenten. ,,In datzelfde appartement moesten onze collega’s dinsdagavond opnieuw langsgaan. Alweer voor een homeparty”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie in Turnhout. ,,Opnieuw had de bewoner een aantal vrienden uitgenodigd voor een gezellig onderonsje met muziek en drank.”

Derde keer

Nu blijkt bovendien dat de bewoner ook met het coronafeestje op 14 april al niet aan zijn proefstuk toe was. Het was toen al de tweede keer. Het feestje van dinsdagavond was dus de derde keer dat hij de coronamaatregelen aan zijn laars lapte. ,,Het was dinsdagavond al de derde keer in vier weken tijd dat onze ploegen in hetzelfde appartement een homeparty moesten stilleggen”, bevestigt de politiewoordvoerder. ,,Ook op 8 april maakten onze collega’s al eens een einde aan een feestje met vrienden in datzelfde appartement. Ook toen werden er al acht boetes van 250 euro uitgeschreven.”