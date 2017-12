Politie neemt 150 kilo illegaal 'postvuurwerk' in beslag tijdens grote actie rond Tilburg

Agenten in Breda ontfermen zich over jongetje nadat moeder onwel wordt in supermarkt

28 december BREDA - De politie in Breda heeft zich donderdagmorgen van zijn beste kant laten zien. Agenten ontfermden zich namelijk over een jongetje nadat zijn moeder onwel was geworden in een supermarkt en behandeld moest worden in een ambulance.